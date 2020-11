Caricabatterie difettoso, divampa un incendio in appartamento

Sono da accertare le cause che hanno provocato un pesante incendio divampato all’interno di un appartamento situato al primo piano di una palazzina a Strà, nel comune di Alta Valtidone. E’ accaduto poco dopo le 18.30 in via Aldo Moro. Sul posto sono immediatamente accorse un paio di squadre di vigili del fuoco che hanno soffocato le fiamme, evitando così danni ingenti alla struttura. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta intossicata e la famiglia che si trovava all’interno dello stabile è riuscita a raggiungere l’esterno senza conseguenze. Stando alle notizie raccolte, potrebbe esserci un malfunzionamento di un caricabatterie alla base dell’incendio.

