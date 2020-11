Clienti serviti dopo le 18: multa e un giorno di chiusura per un bar

Un bar del centro storico di Castelsangiovanni è stato multato e costretto a chiudere per un giorno per aver servito clienti anche dopo le 18.00.

La sanzione di 400 euro e l’obbligo allo stop è scattato durante i controlli della polizia locale. Gli agenti hanno sorpreso clienti ancora all’interno del bar nonostante fossero già passate le sei di sera, orario imposto per la chiusura a causa delle disposizioni anti Covid.

