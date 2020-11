Controlli anti-Covid, 81 ditte ispezionate dalle forze dell’ordine: cinque sanzioni

Sono state 81 le ditte piacentine ispezionate dalle forze dell’ordine nell’ambito delle verifiche per il rispetto delle norme anti-Covid all’interno delle aziende del territorio. Di queste, cinque sono state sanzionate per alcune irregolarità. I settori individuati sono grande distribuzione, metalmeccanica, ristorazione e logistica.

Un bilancio reso noto dalla prefettura dove ieri, 9 novembre, si è tenuta una seduta del consiglio provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Sono stati analizzati i dati relativi ai controlli ordinari e straordinari per la riduzione del rischio di diffusione del virus, con particolare attenzione ai servizi svolti all’indomani dell’entrata in vigore della nuova regolamentazione.

Il prefetto Daniela Lupo, d’intesa con i vertici delle forze dell’ordine e con il sindaco Patrizia Barbieri, nel confermare i servizi già attivi che interessano le zone del centro cittadino (Pubblico passeggio, galleria del Coin, portici di Piazza Cavalli e Palazzo Gotico, i giardini di Piazza Cittadella, via XX settembre e Corso Vittorio Emanuele) e la zona di Via Roma, ha disposto l’estensione dei controlli anche alle aree urbane della Farnesiana e del quartiere Peep. Particolare attenzione continuerà ad essere dedicata ai controlli su strada e nelle zone di confine con altre province, specialmente nel weekend.

Imponente l’impegno delle forze di polizia (questura, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale di Piacenza) sul territorio per i servizi di prevenzione generale, che nella settimana dal 2 all’8 novembre ha consentito di effettuare 524 servizi con l’impiego di 1.040 uomini. Per quanto concerne, invece, i controlli Covid, a livello provinciale sono state controllate 97.284 persone e 4.786 attività e/o esercizi commerciali. Nella sola fase 3 (dal 3 giugno all’8 novembre) sono state controllate 27.645 persone e 2.589 attività e/o esercizi commerciali.