Venerdì sciopero dei bus: “La porta anteriore torni a restare sempre chiusa”

Venerdì prossimo, 13 novembre, sciopero di 4 ore del personale di Seta anche nella nostra provincia indetto unitariamente da tutte le sigle sindacali di categoria.

Dalle 17.00 alle 21.00 incrocerà il personale viaggiante operante sia in ambito urbano, sia suburbano/extraurbano. Per gli impianti fissi e amministrativi lo sciopero verrà effettuato nelle ultime quattro ore del turno di

lavoro.

“La sicurezza sul lavoro non è mai abbastanza”, recita il volantino che annuncia la mobilitazione. “A fronte dell’impennata dei contagi e della diffusione del Covid 19 – prosegue – chiediamo l’immediato ripristino della chiusura della porta anteriore ed interdizione dell’area antistante al posto guida a mezzo catenella e/o nastro distanziatore di tutti gli autobus urbani ed extraurbani”.

IL VOLANTINO PER LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO