Mercato confermato, soddisfazione di commercianti e clienti: “Una boccata d’aria”

È stato accolto con un sospiro di sollievo dai borgonovesi il primo mercato organizzato dopo che l’Emilia Romagna è entrata in zona arancione. Nonostante questo l’amministrazione, seppure tra mille accorgimenti, non ha voluto rinunciare al mercato del lunedì. Soddisfazione tra la gente, felice di poter uscire a fare due passi tra i banchi dopo una domenica reclusi in casa. Commenti altalenanti tra gli ambulanti. Da un lato c’è chi ringrazia per l’opportunità di poter lavorare e dall’altra chi lamenta ormai una situazione non più sostenibile.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà