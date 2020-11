Il tribunale regala un sorriso a Rossetti, il market riapre oggi

Il Rossetti Market di Alseno oggi potrà riaprire. Lo ha sancito il giudice del tribunale civile di Piacenza con una sentenza-lampo susseguente al ricorso presentato dai legali di Giuseppe Rossetti, titolare del centro commerciale. Il grande magazzino ricevette sabato scorso la visita della Guardia di Finanza che impose la chiusura per cinque giorni per il mancato rispetto dell’ordinanza regionale anti-contagio. Secondo il giudice, che si è espresso sulla legittimità dell’atto di chiusura, le Fiamme Gialle avrebbero dovuto imporre contestualmente alla notifica della sanzione pecuniaria anche il provvedimento di chiusura che è giunto invece due giorni dopo. La questione sarà discussa nel merito il 10 dicembre prossimo, ma il market oggi riaprirà grazie alla sospensiva, in anticipo di un girono rispetto alla scadenza dei cinque giorni.

IL SERVIZIO COMPLETO SU LIBERTÀ IN EDICOLA