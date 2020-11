Tentano un colpo da 25mila euro, recuperate 23 bici elettriche

Tentano di fare man bassa di costose biciclette elettriche saccheggiando un container ma il colpo fallisce e sono costretti ad abbandonare tutta la refurtiva in un canale. È successo nella notte tra giovedì e venerdì nei pressi dell’area di servizio “Trebbia” dell’autostrada A21, in località Chiappona, nei campi tra Sant’Antonio e la stessa autostrada. In tutto, la polizia di Piacenza ha recuperato 23 biciclette per un valore di circa 25mila euro.

