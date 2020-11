Nuovo numero informativo Covid: attiva la linea 0523.1790900

Un nuovo numero Covid per la cittadinanza, per dare risposta alle richieste di informazione sempre numerose sulla gestione dell’epidemia a Piacenza. Da oggi pomeriggio, 24 novembre, l’Ausl di Piacenza mette a disposizione una linea dedicata: 0523.17.90.900, con l’obiettivo di indirizzare o risolvere questioni su aspetti amministrativi, procedurali e sanitari quali quarantene e isolamento, sorveglianza, certificazioni e tamponi, referti.

Il numero sarà attivo sette giorni su sette, dalle 7.00 alle 21.00: potranno rivolgersi tutti i cittadini che, per varie esigenze, hanno bisogno di informazioni.

Già nelle settimane scorse l’Ausl aveva potenziato la comunicazione dedicata al covid, con l’apertura di un sito dedicato (www.covidpiacenza.it). Nel frattempo si è lavorato per l’apertura di questa linea informativa, che opera su due livelli. In molti casi gli operatori che rispondono ai cittadini sono in grado di fornire risposte immediate. Qualora invece la richiesta fosse più complessa, e riguardasse situazioni personali, potranno inoltrare la telefonata a un secondo livello. Sono coinvolti diversi servizi e dipartimenti aziendali, competenti su vari aspetti del percorso: la sanità pubblica, le cure primarie, gli uffici amministrativi della rete territoriale, la farmacia, l’ufficio relazioni con il pubblico e l’epidemiologia. “Questo secondo livello – fa sapere l’Ausl – garantisce un tempo di risposta entro le 24 ore”.

Nei giorni scorsi sono stati formati gli operatori che operano sul primo livello e sono state messe a punto le interfacce con i servizi che dovranno farsi carico delle risposte più di carattere personale, lavorando per dare risposte chiare, univoche e sempre aggiornate.

Il nuovo numero Covid si avvale di una piattaforma informatica costituita da due componenti: un software del centralino e uno per la catalogazione e gestione delle richieste.