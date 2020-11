Donna positiva si allontana dal centro Covid per prendere un caffè, subito rintracciata

E’ scattato l’allarme questa mattina, 24 novembre, intorno alle otto, nell’ex ospedale di Cortemaggiore, dove un piano della struttura è riservato a persone che, positive al Covid, non hanno la possibilità di restare in isolamento nella propria abitazione. Una donna anziana si è allontanata improvvisamente dall’edificio, raggiungendo un bar della zona dove ha tentato di ordinare un caffè, ignara del fatto che gli esercizi pubblici sia tenuti ad effettuare solo servizio da asporto. E’ stata però rintracciata dal personale infermieristico della struttura che ha poi chiamato i volontari della Pubblica Assistenza per ricondurre la donna in totale sicurezza nel centro. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale. La posizione della donna è al vaglio degli agenti.

