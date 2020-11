Il 29 novembre ultima domenica ecologica dell’anno: le limitazioni

Il 29 novembre sarà l’ultima domenica ecologica dell’anno, con le consuete

limitazioni al traffico già previste dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30,

nell’ambito del Piano regionale integrato per l’aria. Dopo la pausa per le festività di

dicembre, la successiva domenica ecologica è in calendario il 17 gennaio 2021.

Come stabilito dal Pair, il nuovo anno porterà con sé un ulteriore ampliamento delle

categorie interessate dalle restrizioni anti-inquinamento, che a partire dall’11 gennaio

prossimo si estenderanno anche – oltre alle tipologie già coinvolte – ai veicoli a

benzina Euro 2, ai mezzi diesel Euro 4, ai veicoli a doppia alimentazione benzina/gpl

e benzina/metano pre Euro ed Euro 1, nonché ai ciclomotori e motocicli a due tempi

Euro 1. In caso di situazioni emergenziali, conseguenti allo sforamento consecutivo

dei livelli di PM10 per almeno tre giorni, il Piano regionale prevede, dall’11 gennaio

2021 in avanti, lo stop anche per i mezzi diesel Euro 5.