E’ allerta, oggi arriva l’inverno: maltempo e neve anche in pianura

Un’ondata di maltempo segna l’inizio dell’inverno. Nella notte tra martedì 1 e mercoledì 2 dicembre è previsto un brusco calo delle temperature al Nord e l’arrivo della neve in pianura. La responsabilità è da imputare a una perturbazione artica, accompagnata dalla pioggia, che sta per abbattersi anche sulla provincia di Piacenza. La conferma arriva da Vittorio Marzio di MeteoValnure.it: “Ci attende una settimana di maltempo e pioggia che si protrarrà per diversi giorni. Le precipitazioni intense, con il freddo, favoriranno la neve anche in pianura. Rispetto agli anni precedenti, dicembre 2020, sarà più rigido, con temperature in calo, soprattutto nel periodo natalizio”.

