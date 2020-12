Freddo e neve: l’inverno è arrivato. Anche domani allerta meteo

Annunciata da un’allerta meteo della Protezione civile, è arrivata la neve sulla nostra provincia. Le precipitazioni sono iniziate dalla Val Tidone, in particolare dalla zona di Montalbo e Caminata.

La perturbazione ha però raggiunto anche l’altra Val Trebbia ed è attesa anche in pianura e sul resto del nostro territorio.

“A partire dal pomeriggio dell’1 dicembre – recita l’allerta meteo – sono previste precipitazioni che interesseranno inizialmente l’Appennino centro-occidentale, per poi estendersi, dalla serata-nottata all’intera regione. Proseguiranno poi, con diverse intensità, per l’intera giornata del 2 dicembre. Le precipitazioni saranno a carattere nevoso sui rilievi con quota neve attorno a 500 metri. In pianura i fenomeni inizialmente saranno sotto forma di pioggia, per poi trasformarsi in neve in nottata”.

NEVICATA A MONTALBO E CAMINATA