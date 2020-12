Sigillata la casa abusiva abitata da un uomo. Blitz del comune e forze dell’ordine

Murato e reso inaccessibile un immobile mono piano abusivo, abitato da una sola persona di origine sinti, che è stata obbligata a sgomberare. Il provvedimento è stato emesso dal sindaco Marco Bricconi, tramite un’ordinanza, eseguita la mattina del 3 dicembre, con l’aiuto delle forze dell’ordine. L’abitazione è situata a Saliceto, frazione del comune di Cadeo, con accesso da via della Chiesa e collocata alle spalle di una delle due ville già sequestrate nel dicembre 2016 e poi confiscate nel maggio 2017, dalla Guardia di finanza di Piacenza.

L’operazione. attuata dall’amministrazione comunale, è nata circa un anno fa. “In seguito alla segnalazione di un immobile costruito in adiacenza alle due ville, sconosciuto all’ente locale. Più volte abbiamo tentato di farvi accesso per prenderne visione e verificarne lo stato ma non siamo mai riusciti ad entrate. Abbiamo solo potuto rilevare l’esistenza di un elemento totalmente abusivo, la cui realizzazione non è mai stata autorizzata”, spiega il primo cittadino Marco Bricconi.