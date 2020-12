Abbondante nevicata al Penice, allerta meteo per domani in provincia

Il Monte Penice e la zona dell’Alta Val Trebbia sono state sommerse dalla neve nella nottata tra il 4 e 5 dicembre. Una coltre bianca riveste totalmente il paesaggio. Non mancano i disagi alla circolazione, alcune strade sono impraticabili. Intanto la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo per la giornata del 6 dicembre per rischio idrogeologico e per possibili precipitazioni nevose, anche a basse quote.

