Ancora pioggia, neve sopra i 1000 metri. Maltempo fino all’Immacolata

Ancora maltempo. La perturbazione che sta investendo l’Italia non ha ancora esaurito la sua carica di neve e pioggia. “A partire dal pomeriggio di oggi, domenica 06 dicembre, flussi in quota da sud-ovest determineranno precipitazioni anche a carattere nevoso lungo i rilievi centro-occidentali con quota neve al di sopra dei 1000-1200 metri” si legge nell’allerta meteo della Protezione civile dell’Emilia Romagna, che annuncia anche vento sui crinali. Tutto il territorio piacentino, dalle alture fino al Po, è interessato dalle precipitazioni.

Alle 13 di oggi i fiumi e torrenti piacentini non destavano particolari problemi; l’unico ad aver superato la soglie gialla, dal pomeriggio di venerdì, è il Nure a Farini.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà