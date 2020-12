Che Classe! Ecco la classifica aggiornata a pochi giorni dalla finale

Mancano davvero poche ore alla fine della quarta edizione di Che Classe: ancora un paio di giorni e si potrà dire “i giochi sono fatti”. Ma in questi due giorni tante cose possono cambiare: potete vederlo anche in questa classifica, che vede il podio ulteriormente stravolto rispetto all’ultima classifica pubblicata.

E quindi, sfruttate al meglio questi ultimi giorni a vostra disposizione: avete ancora la possibilità di elargire il vostro voto quotidiano, magari “corredato” dal codice bonus Biffi che trasformerà il vostro voto di 1 punto in un supporto di ben 4 punti. E fino alle 23.59 del 9 dicembre potrete inviare i vostri elaborati all’indirizzo [email protected] per far guadagnare alla vostra classe ben 50 punti in più: il tema è ancora “Qual è il tuo ricordo più felice?”.

Percorrere questi ultimi passi con speranza ed impegno: la proclamazione dei vincitori si avvicina!

LA CLASSIFICA AGGIORNATA