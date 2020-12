Neve e rischio idrogeologico, 24 ore di allerta nel Piacentino

Quella di domani, martedì 8 dicembre, sarà un’altra giornata caratterizzata dal maltempo con una nuova allerta meteo diramata dalla Protezione Civile per neve e rischio idrogeologico che scatterà a mezzanotte e proseguirà per 24 ore.

Una perturbazione atlantica porterà ancora neve sul nostro territorio, in particolare dalle quote collinari (400/500 metri). Pioggia mista neve è prevista a quote inferiori.

Le criticità legate al dissesto idroegologico riguarderanno tutto il territorio piacentino.

“La situazione migliorerà da mercoledì” fa sapere Vittorio Marzio di Meteovalnure.it.

