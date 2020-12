Ora il centro storico è vestito a festa: le foto delle nuove luminarie natalizie

Piacenza si veste a festa. Mancano due settimane al Natale e il centro è sfavillante di luci, quasi a voler illuminare un anno che più buio non si sarebbe potuto. Nevicate che appaiono sul al palazzo del Governatore, cornici luminose che contornano tutti i cavalli dell’omonima piazza, il tradizionalissimo albero in piazzetta Mercanti; e ancora l’arpa in piazza Duomo e le note che si accendono verso il Municipale, oltre al tripudio di orsetti e personaggi Disney all’inizio del Facsal. La fiaba del Natale a Piacenza ha inizio con la speranza che, come tutte le fiabe che si rispettino, anche nella realtà l’happy end ci sia.

