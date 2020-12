Solidarietà al Centro Gotico, offerta alla Cri per i regali impacchettati

Anche quest’anno, nonostante le difficoltà del periodo, grazie alla collaborazione del Centro Commerciale Gotico, fino alla data del 24 dicembre, sarà messo a disposizione dei volontari della CRI di Podenzano uno stand, allestito all’esterno del Centro, dove i clienti del centro commerciale potranno far impacchettare i loro regali. Con un’offerta simbolica sarà possibile contribuire all’importante progetto che prevede l’acquisto di una nuova auto da destinare ai servizi sociali.

Ogni Natale il Centro Gotico, organizza una raccolta fondi da destinare a progetti importanti del territorio, il banchetto per il confezionamento dei pacchi regalo è diventata una tradizione importante, irrinunciabile. In un anno così complicato è stato molto difficile trovare volontari che dessero il loro contributo ma ha vinto la generosità del paese.

Per questo dobbiamo ringraziare: Le Signore in Giallo, G.M Gelindo Bordin, Avis, Crazy Sound, Famiglia Podenzanese, Gruppo Alpini, Kaganà, New Sister, Parrocchia di san Giorgio e Turro, Pro-Loco Podenzano, Pro-Loco San Polo, Soci del Calice.

I volontari di queste associazioni, si alterneranno nello stand (dove sono state predisposte tutte le norme di sicurezza con i dispositivi di protezione individuale), per coprire gli orari di apertura del Centro Gotico. Lo stand sarà operativo nei giorni e negli orari di apertura del Centro Gotico.