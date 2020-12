Pensione di anzianità, a Piacenza importo medio di 1.246 euro al mese

A Piacenza l’importo medio delle pensioni di anzianità ammonta a 1.246 euro al mese, per quelle di invalidità è invece di 759 euro. A fornire il dato è la direzione regionale dell’Inps, nell’ambito della presentazione del proprio rendiconto sociale per l’anno 2019.

LE PENSIONI MEDIE IN EMILIA ROMAGNA:



PREVISIONI REGIONALI – In base alle previsioni demografiche Istat – fa sapere l’ente previdenziale – la popolazione residente in Emilia Romagna aumenterà da 4,46 milioni del 2020 a 4,57 milioni del 2043, per poi iniziare a decrescere e raggiungere i 4,55 milioni del 2050. Il ristagno della natalità e l’innalzamento significativo dei livelli di longevità provocheranno il persistere e l’aggravarsi del processo di invecchiamento della popolazione emiliano-romagnola, come evidenziato da tutti gli indicatori di invecchiamento.