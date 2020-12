“Friends for Life” dona viveri e buoni spesa alle famiglie in difficoltà

“Friends for Life”, associazione benefica legata al calcio dilettante piacentino e nata in periodo Covid per aiutare famiglie colpite dal terribile virus, ha donato questa mattina (19 dicembre) cibo e soldi al convento dei frati minori di Santa Maria di Campagna, che ogni sabato distribuiscono borse viveri a una novantina di famiglie bisognose. Frutta fresca, Grana Padano, panettoni, buoni spesa da 25 euro, biciclette sono tra i regali che l’associazione ha portato nel convento di via Campagna. Massimo Mazza, Alberto Sgorbati e altri membri del gruppo benefico sono stati accolti da Secondo Ballati, padre guardiano della comunità di frati proprio durante la distribuzione dei pacchi viveri alle tante persone che il sabato mattina fanno la fila davanti al convento.

