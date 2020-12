Oggi è il giorno del vaccino anti-Covid: a Piacenza prime dosi a 50 operatori sanitari

Alle 14 in punto di oggi, 27 dicembre, le prime dosi di vaccino anti-Covid saranno somministrate a 50 operatori sanitari di Piacenza. E’ finalmente arrivato il giorno del “Vaccine day”, in programma nel laboratorio d’analisi dell’ospedale cittadino. La precedenza va quindi a medici e infermieri, che diventeranno a loro volta i vaccinatori impiegati per erogare le fiale di Pfizer-Biontech alla cittadinanza nelle prossime settimane.

“Il vaccino è sicuro, ed è un’arma straordinaria, la sola che può liberarci da questo incubo”. Nella giornata storica che dà l’avvio simbolicamente alla campagna di vaccinazione, Mauro Codeluppi, primario di infettivologia, parla dell’eccezionale efficacia del vaccino, che tocca il 95 per cento di copertura e raggiunge il suo massimo sette giorni dopo la seconda dose, provocando minimi e sopportabili effetti collaterali “ma è enormemente superiore il vantaggio che dà”. E da questi studi scientifici che hanno messo in moto i laboratori di tutto il mondo usciranno anche i futuri vaccini contro malattie quali i tumori.