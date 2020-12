Tentata rapina a una donna, due giovanissimi finiscono agli arresti

Si è concluso con due arresti, uno in carcere e uno ai domiciliari, il processo a due giovani cittadini italiani di 18 e 19 anni originari rispettivamente del Marocco e Burkina Faso, che la sera del 26 dicembre hanno tentato una rapina a una donna dopo aver cercato di rubare le chiavi di casa all’interno della sua auto. Nel tentativo di bloccare i ladri la donna era stata strattonata, finendo a terra e riportando alcune contusioni. I due rapinatori erano stati poi fermati e arrestati dalla guardia di finanza. Il giudice ha convalidato l’arresto per uno dei due rapinatori e disposto la custodia cautelare in carcere, mentre per l’altro indagato l’avvocato difensore ha chiesto gli arresti domiciliari e il giudice si è riservato di decidere.

