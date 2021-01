Fibra ottica, 40mila case servite dalla nuova rete da 700 chilometri di cavi

Open Fiber sta realizzando a Piacenza una nuova infrastruttura, interamente in fibra ottica (modalità Ftth – Fiber to the home, fibra fino a casa), che collegherà circa 40mila case della città alla banda ultra larga. L’investimento complessivo, a carico della società guidata da Elisabetta Ripa, è pari a 14 milioni di euro.

L’avanzamento lavori sulla città è al 90% del progetto complessivo, sono già disponibili agli operatori partner oltre 36mila unità immobiliari (al link https://openfiber.it/verifica-copertura/emilia-romagna/piacenza/piacenza si può verificare la copertura). Saranno posati in totale oltre 700 chilometri di cavi.

Ad oggi i lavori sono concentrati nelle aree adiacenti il centro storico, per l’ultimazione della posa della fibra ottica.

Sono stati presentati i permessi per il cablaggio di altre due aree per completare il progetto (non erano incluse in origine nel piano lavori): il quartiere residenziale della Besurica, e il Peep alla Farnesiana.

