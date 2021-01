Scuola 2021/2022, da oggi apertura della procedura di iscrizione online

Nuovo anno ed è già tempo di iscrizioni scolastiche. Sul sito del Ministero dell’Istruzione sono state pubblicate le istruzioni e gli indirizzi dei quali servirsi per procedere con il percorso informatico che sarà accessibile fino al 25 gennaio. Da lunedì 4 gennaio, per la procedura sarà necessario essersi registrati al sito www.istruzione.it/iscrizionionline.

Chi è in possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni. Inoltrare la domanda per primi non dà priorità di accoglimento da parte della scuola.

Le iscrizioni online riguardano le alunne e gli alunni e le studentesse e gli studenti delle classi prime della scuola primaria e della secondaria di I e II grado e i Centri di formazione professionale regionali che hanno aderito.

