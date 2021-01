Emergenza neve in Friuli: i vigili del fuoco di Piacenza corrono in aiuto

Dopo le abbondanti nevicate che hanno interessato l’arco alpino, gli Appennini e più in generale buona parte del nord Italia (i cui effetti si sono visti anche a Piacenza e provincia), sono centinaia gli interventi da parte dei vigili del fuoco per sgomberare le strade ed eliminare la neve sopra i tetti delle abitazioni. Nei giorni scorsi la neve ha “colpito duro” diversi comuni della Carnia, in Friuli, una delle zone dove l’emergenza maltempo ha raggiunto picchi preoccupanti. Per questo tre automezzi speciali per il movimento a terra del vigili del fuoco di Piacenza, domenica scorsa, hanno raggiunto Sappada (comune più alto della regione) per dare manforte ai colleghi. I vigili del fuoco piacentini sono ancora al lavoro per rimuovere gli oltre due metri di neve che ricoprono strade ed edifici.

