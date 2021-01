Via Faustini, lite per motivi di parcheggio. Donna colpita da uno schiaffo

Una lite per motivi di parcheggio è avvenuta nel primo pomeriggio di giovedì 7 gennaio in via Faustini a Piacenza. La discussione sarebbe degenerata e un giovane avrebbe schiaffeggiato una donna che ha poi chiamato il 113, riservandosi di sporgere querela nei confronti dell’uomo con cui ha avuto il litigio. La donna ha riportato qualche contusione e sul posto è intervenuta la Croce rossa a prestarle soccorso.

