Lite in via Montagnola: un giovane portato all’ospedale, l’altro in questura

Una lite in un appartamento lungo via Montagnola si è conclusa con una persona all’ospedale e una in questura. È accaduto intorno alle 13.30 di oggi a Piacenza, nei pressi di Barriera Milano. Protagonisti dell’episodio due giovani nordafricani che pare condividessero l’appartamento. Non è chiaro al momento il motivo che ha scatenato la lite. Le urla e i rumori che hanno caratterizzato il pestaggio sono stati sentiti dai vicini di casa che comprensibilmente preoccupati hanno telefonato ai soccorsi, segnalando che vi erano macchie di sangue sulle scale del condominio.

Sul posto si è precipitata un’ambulanza del 118 e una pattuglia della volante di polizia. Un nordafricano ventiduenne è stato trovato sul posto ed è stato soccorso dai sanitari del 118 che gli hanno prestato le prime cure. L’altro ha tentato la fuga, ma ha fatto poca strada è stato infatti fermato e condotto in questura.