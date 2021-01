Paura alla Veggioletta: furgone si schianta contro un palo

Tanta paura ma fortunatamente nessuna grave conseguenza per i due uomini rimasti coinvolti nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 8 gennaio, in un incidente stradale all’incrocio tra via Pirandello e via Machiavelli, nel quartiere Veggioletta a Piacenza. Un furgone, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo finendo contro un palo della luce. Il conducente e il passeggero dei veicolo se la sono cavata con un grosso spavento. Sul posto, oltre alla polizia municipale, i soccorritori della Croce Bianca e un’automedica del 118, oltre ai vigili del fuoco.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà