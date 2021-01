Ladri scatenati in Val d’Arda, sospetti su un’auto grigia

Val d’Arda nel mirino dei ladri con vari tentativi di furto nei giorni scorsi. Ieri, poco dopo mezzogiorno, i ladri hanno tentato il colpo in via Casella a Fiorenzuola. Un tentato furto si era verificato giovedì 7 poco dopo le 19 in via Ongata Rongai a Cortemaggiore. Nel tardo pomeriggio dello stesso giorno i ladri hanno agito anche a Lusurasco, frazione di Alseno, dove dopo un tentativo in via Busasca, intorno alle 18,15 ignoti sono riusciti a penetrare in una abitazione in via del Molinazzo, fuggendo senza bottino in seguito all’intervento di un vicino di casa. Altro tentato furto a Castell’Arquato, in zona Manfiora nei pressi della località Crocetta, dove un’auto di colore grigio procedeva a velocità molto sostenuta, destando i sospetti di un residente che ha annotato la targa e fatto la segnalazione ai carabinieri. Più tardi, l’auto è stata vista anche a Cortemaggiore dove la banda avrebbe cercato di mettere a segno un furto in via Ongata Rongai.

