Castell’Arquato, sbanda con l’auto e si schianta contro un muretto: conducente ferito

Pare abbia fatto tutto da solo l’automobilista che nella prima mattinata di oggi, domenica 25 agosto, è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Castell’Arquato.

L’uomo, intento a procedere a bordo del veicolo lungo la Strada Provinciale 4, poco dopo le 8, avrebbe perso il controllo del mezzo a circa duecento metri dall’ingresso del paese: dopo aver sbandato, l’auto è finita contro un muretto che costeggia la careggiata.

In seguito all’impatto l’uomo, rimasto ferito, è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco di Fiorenzuola e trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Piacenza dal 118. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri per compiere i rilievi del caso.