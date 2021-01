A Podenzano parte il recupero del bosco di pianura Fornace Vecchia

Partiranno nei prossimi giorni i lavori di riqualificazione del bosco di Fornace Vecchia, nel comune di Podenzano, un bosco di 16 ettari risalente alla fine dell’800 nelle vicinanze del torrente Nure, inserito in area Sic (sito di interesse comunitario). Lo scopo è quello di “conoscerlo, frequentarlo e conservarlo” come recita il titolo del progetto che il Comune di Podenzano aveva presentato alla Regione per ottenere il finanziamento a febbraio 2019, ottenuto per intero (102mila euro). Nel progetto sono previsti interventi per migliorare l’accessibilità, percorsi attrezzati con aree di sosta, pannelli informativi inerenti la storia e le peculiarità naturalistiche del complesso e una piantana di osservazione della fauna. Il centro di informazione e logistico sorgerà nel vecchio capanno di caccia, che sarà ristrutturato. Anche per i disabili sarà possibile accedere all’area attraverso un percorso dedicato.

