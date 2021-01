“Anche i tacchi sono scomodi, eppure li mettiamo lo stesso: usate la mascherina”

“Anche i tacchi sono scomodi, eppure li mettiamo lo stesso”. Tanto ingegnoso quanto pungente, lo slogan ideato dalle studentesse del liceo Respighi Francesca Gruppi, Matilde Moschini e Luisa Negri arriva dritto al punto: “Usate la mascherina!”. Le tre ragazze, promotrici di una campagna di sensibilizzazione sui social network, lo dicono anzitutto ai loro coetanei: “Di certo, per noi giovani mantenere il distanziamento sociale non è semplice, perciò una costante attività d’informazione è fondamentale”.

Le studentesse, iscritte alla classe terza del liceo scientifico, hanno quindi ideato una serie di manifesti anti-Covid destinati ai canali web dell’istituto di barriera Genova. L’input è arrivato dal progetto “Peer Education” organizzato dall’Ausl di Piacenza: “La nostra generazione, criticata da tutti, è la maestra dei social – commentano Gruppi, Moschini e Negri – e quindi perché non usarli come mezzo di diffusione? Con tono ironico e provocatorio, affrontiamo tutte le regole da rispettare durante il periodo scolastico, in primis le norme di prevenzione igienica e la sostenibilità in tempo di Covid”. Fondamentale il sostegno della preside Simona Favari, i professori Mauro Trevisanut e Federica Morandi insieme al grafico Luca Gionelli.