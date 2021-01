Tunnel disinfettanti agli ingressi dell’ospedale di Piacenza

Quattro tunnel e alcuni archi, dai quali si sprigionano getti disinfettanti di vapori diffusi in forma di aerosol, sono stati disposti in alcuni punti di passaggio dell’ospedale di Piacenza per decontaminare il personale e i visitatori. E doccette a pedale sono state destinate a strutture di cura dell’Ausl dell’intera provincia. La sperimentazione è partita dal Dipartimento di sicurezza Ausl e dall’unità operativa di Igiene ospedaliera per scongiurare l’eventualità che, chi entra, possa introdurre negli ambienti sanitari coronavirus o altri agenti biologici eventualmente depositati sugli abiti. Chi passerà sotto i dispositivi di sanificazione è invitato a tenere le braccia aperte e a compiere un giro su se stesso: al suo passaggio una fotocellula farà entrare in funzione il getto.

