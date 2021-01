Agazzano in lutto, è scomparso all’età di 79 anni il principe Corrado Gonzaga

Grave lutto per la comunità di Agazzano che piange la scomparsa del principe Corrado Gonzaga. All’età di 79 anni, il rappresentante della storico casato nobiliare si è arreso, dopo settimane molto complicate, al Covid-19. Sposato con Erica de Ponti, il nobiluomo lascia tre figli, Ferrante, Lodovico e Francesco. Il principe era figura molto conosciuta e apprezzata nella comunità agazzanese. Proprietario del castello medievale, Gonzaga negli ultimi anni si era speso in prima persona per il pieno recupero della residenza che attirava decine di turisti da ogni parte della provincia, ma non solo.

Figlio di Luisa Anguissola Scotti che si era unita in matrimonio con il principe Ferrante Gonzaga, la famiglia Gonzaga si era già imparentata con gli Scotti alla fine del 1400 quando Giovanni Scotti sposa Luigia Gonzaga Da Novellara. Ancora oggi all’interno della Rocca si ritrovano accanto agli stemmi Scotti anche gli stemmi Gonzaga, la cui caratteristica è un‘aquila.