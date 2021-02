Villanova, auto esce di strada e finisce nel canale. Ferita una 79enne

Grave incidente nella tarda mattinata di lunedì 1 febbraio. In via Due Ponti a Cignano, nel comune di Villanova, un’auto per cause da chiarire è uscita di strada finendo nel canale. La conducente, una donna di 79 anni, è rimasta incastrata nell’abitacolo ed è stata estratta grazie all’intervento dei vigili del fuoco. L’ambulanza ha condotto la donna ferita seriamente all’ospedale di Cremona. Sul posto era atterrato anche l’elisoccorso. La polizia locale dell’Unione dei Comuni della Bassa si è occupata dei rilievi del caso.

