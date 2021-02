Ancora liti e botte in città, ferita anche una ragazza. Intervento della polizia

Violenta rissa oggi, domenica 7 febbraio, in piazza Duomo: intorno alle 17, per motivi ancora sconosciuti, alcune persone sono venute alle mani al termine di una lite che ha coinvolto diversi uomini. Dopo essere passati alle vie di fatto, un giovane è caduto a terra e per alcuni frangenti si è temuto il peggio. All’arrivo degli operatori di soccorso, il ferito si è ripreso e ha reso la sua testimonianza agli agenti della questura. Ferita anche una donna che sarebbe rimasta contusa durante il parapiglia iniziato al di sotto dei portici di fronte alla Cattedrale. Proprio la polizia sta conducendo gli accertamenti del caso per un episodio che fa seguito a quello registratosi nella serata di sabato in via Farnesiana.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà