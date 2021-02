Sorpreso dal padrone di casa, 19enne denunciato per tentato furto

Danneggiando un infisso era riuscito a intrufolarsi in un’abitazione di Monticelli d’Ongina ma, una volta all’interno, è stato sorpreso dal proprietario e si è dato alla fuga. I carabinieri sono intervenuti sul posto per gli accertamenti del caso e, grazie alle indagini, hanno identificato l’autore del tentativo di furto, si tratta di un 19enne nato in Marocco, con precedenti specifici. E’ stato denunciato per tentato furto aggravato.

