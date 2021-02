Guardie di Metronotte mettono in fuga i ladri durante un tentativo di furto

Via Emilia Parmense

E’ quasi mezzogiorno del 9 febbraio quando ignoti mettono alla prova le guardie di Metronotte Piacenza. In un’abitazione di via Emilia Parmense scatta l’allarme alle 11,59, la pattuglia di zona arriva sul posto in tre minuti e scopre i due cancelli pedonali aperti, le porte esterne aperte e le porte sul giardino con evidenti segni di scasso. L’agente di Metronotte si è quindi precipitato all’interno dell’abitazione ma i ladri si erano dati alla fuga, spaventati dall’allarme e dall’arrivo della pattuglia. Nel controllo la guardia e il proprietario, nel frattempo allertato dalla centrale operativa dell’istituto, hanno potuto verificare la presenza di ulteriori segni di scasso su un’altra porta dell’abitazione. I malviventi hanno davvero tentato con ogni mezzo di entrare nell’abitazione, ma sono stati scoraggiati dal tempestivo intervento della pattuglia di Metronotte Piacenza.