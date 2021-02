Infortunio in via Mutti: cade da una scala e finisce in ospedale

Momenti di grande apprensione in via Mutti a Piacenza dove una donna, impegnata nelle pulizie all’esterno di un palazzo, è caduta da una scala. L’incidente si è verificato intorno alle 14 di mercoledì 10 febbraio. Sul posto sono arrivati i soccorritori e gli agenti della questura, la donna è stata trasportata all’ospedale in condizioni serie ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

