La cassiera urla, il rapinatore sceglie la fuga a mani vuote

Entra per rubare l’incasso ma le urla della commessa lo mettono in fuga. Per fortuna una rapina fallita, quella che si è consumata nella tabaccheria di via Bernini, a Castelvetro. L’uomo col passamontagna, minacciando la donna con un’ipotetica arma in un sacchetto, ha chiesto la consegna dell’incasso. La cassiera si è messa ad urlare ed è scappata dal retro, anche il rapinatore ha preferito fuggire senza portare via nulla.

