Tentò di rapinare un ragazzo a Piacenza: giovane condannato a un anno

Condanna a un anno, un mese e 10 giorni per un 24enne di origine marocchina che nel maggio del 2020 fu autore di un tentativo di rapina ai danni di un ragazzo all’epoca 18enne. Gli mise una mano in tasca e tirò fuori il portafogli, per poi buttarlo a terra perché non conteneva soldi. La sentenza è stata pronunciata martedì 19 marzo.

L’imputato, all’epoca 20enne, era assieme a quattro amici adolescenti. Il gruppo di cinque giovani circondò la vittima in viale Il Piacentino, davanti ai giardini Margherita. Dopo il tentativo di rapina il gruppetto si diede appuntamento da un parrucchiere poco distante. Qui vennero raggiunti tutti dalla polizia.

I più giovani sono stati assolti dal tribunale per i minorenni di Bologna. Il 20enne è invece stato condannato da un collegio di giudice del tribunale di Piacenza.