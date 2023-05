Rapina andata in fumo al supermercato. Sassi e tegole contro le guardie giurate

Tentano il colpo in un supermercato di Piacenza, scoperti dalle guardie giurate di Sicuritalia, li lanciano contro pietre e tegole. È successo ieri notte, poco dopo le 23.30 quando quattro uomini incappucciati e vestiti di nero si sono introdotti in un locale commerciale in zona Montale. L’intervento delle Guardie Giurate Sicuritalia Ivri e delle Forze dell’ordine ha fatto saltare il colpo.

Rimasti illesi gli addetti alla sicurezza, nonostante il lancio di pietre e tegole di grosse dimensioni. I movimenti sospetti degli uomini sono stati notati dalle Guardie Giurate. Al loro arrivo i ladri hanno tentato di bloccare l’inseguimento lanciando con violenza sassi e tegole dal cornicione del tetto, non riuscendo a colpirli. L’inseguimento è culminato nella parte retrostante della struttura, quando i malviventi si sono dati alla fuga scavalcando la recinzione del deposito dal lato dei binari ferroviari. Non risulta essere stato rubato nulla, se non poche decine di euro in moneta provenienti dal fondo cassa.