Gossolengo, tenta il furto al distributore: guardie giurate fanno saltare il colpo

Ieri sera a Gossolengo un uomo ha provato a forzare con attrezzi da scasso il distributore di prodotti alimentari freschi per rubarne l’incasso. Ma il tempestivo intervento delle guardie giurate di “Sicuritalia Ivri” ha fatto fallire il colpo. I movimenti sospetti sono stati notati da un cittadino, che ha segnalato il fatto alle forze dell’ordine, le quali hanno provveduto ad allertare le pattuglie dell’istituto di vigilanza privata, impegnate in un sopralluogo nella zona. Le guardie hanno trovato un borsone nero contenente un flessibile e diversi cacciaviti, che il malvivente avrebbe utilizzato per il tentativo di scasso. Il responsabile si è invece dato alla fuga. Dai primi accertamenti non risulta essere stato asportato nulla.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà