Bimbo in bici centrato da una jeep sulle strisce pedonali

Un bimbo di soli sei anni in bicicletta è stato urtato da una jeep all’altezza delle strisce pedonali di via Mozza, in prossimità di piazzale Gramsci, a Castel San Giovanni. È accaduto nel tardo pomeriggio. Il bimbo a quanto pare non avrebbe riportato ferite gravi. Data la giovanissima età è stato però subito trasportato per precauzione in ospedale a Piacenza. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i volontari della Pubblica Assistenza con anche la Polizia locale per i rilievi.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà