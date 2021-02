Furto di abbigliamento, la municipale insegue e arresta un 36enne

In via XX Settembre

Un arresto è stato compiuto dalla polizia municipale di Piacenza nel pomeriggio di martedì 23 febbraio. Gli agenti, dopo un breve inseguimento a piedi, hanno bloccato un uomo appena uscito da un negozio di abbigliamento di via XX settembre, dove aveva sottratto due capi del valore complessivo di 80 euro. I capi sono stati recuperati e restituiti al responsabile del punto vendita, mentre il giovane, privo di documenti, è stato accompagnato in Questura per l’identificazione. Si tratta di un 36enne di nazionalità marocchina, residente in città. Per lui è scattata la denuncia a piede libero per furto aggravato.