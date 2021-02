Vaccinazioni personale scolastico, Ausl: “Prenotazioni ripartiranno nei prossimi giorni”

“Quasi il 50 % dei lavoratori della scuola ha già la data certa di vaccinazione. Sono molti coloro che, attraverso il contatto col proprio medico, sono già in lista per essere vaccinati poiché sono diversi i medici di medicina generale sia operanti in studi singoli sia nelle medicine di gruppo che hanno dato la loro adesione e che stanno organizzando le sedute vaccinali per i loro assistiti”.

È quanto si legge sul comunicato dell’Ausl di Piacenza, diramato nella serata di sabato 27 febbraio.

“Gli assistiti di quei medici di medicina generale che non hanno la possibilità di vaccinare nel proprio studio sono stati invece prenotati presso i centri vaccinali dell’Azienda e qui le somministrazioni del vaccino sono già state programmate fino al prossimo 7 marzo. Le operazioni di prenotazione riprenderanno già nei primi giorni della prossima settimana e sarà cura dell’Azienda Usl dare tempestiva comunicazione di riapertura delle agende vaccinali. La direzione aziendale ricorda che i lavoratori della scuola devono contattare il proprio medico di famiglia e, solamente se il professionista non ha la possibilità di eseguire la vaccinazione nel proprio studio, può rivolgersi alle farmacie, agli sportelli Cup o al Telecup (numero verde 800.651.941) per prenotare la vaccinazione”.

Sempre nella serata di oggi però, un altro comunicato, questa volta ad opera delle sigle sindacali (FIMMG ,Simet Snami) che rappresentano i medici di famiglia, ha portato all’attenzione dell’opinione pubblica ma soprattutto dell’azienda sanitaria alcuni aspetti considerati critici.

“In questi ultimi giorni si è creata molta confusione e disinformazione in merito alla vaccinazione covid 19 con vaccino Astra Zeneca vaccino idoneo e proposto per fasce di età compresa fra i 18 ed i 65 anni ed attualmente disponibile per il personale scolastico disabili ed altro categorie a rischio” si legge sul documento che prosegue.

“La nostra categoria sempre in prima fila nelle emergenze sanitarie consapevole della reale situazione di emergenza e per etica professionale che la contraddistingue si è resa disponibile ad effettuare la vaccinazione presso i propri ambulatori.

La dimostrazione lampante di questa disponibilità è il riconoscimento di essere la prima provincia in Regione Emilia e Romagna per quanto riguarda la vaccinazione antiinfluenzale ed anti pneumococcica.

Sono emersi alcuni elementi di disagio che la categoria ha vissuto in questi ultimi giorni legati soprattutto ad una modalità di comunicazione distorta da parte degli organi preposti alla tutela della sanità pubblica che ha fatto leva su dichiarazioni pubbliche ancor prima che i medici diretti interessati ad effettuare la vaccinazione fossero messi al corrente di quanto deciso.

Questo ha causato difformità di interpretazioni e l’immediata risposta dei cittadini che hanno iniziato a telefonare per avere l’appuntamento negli ambulatori dei medici di famiglia.

Abbiamo ripetutamente chiesto alla direzione aziendale di farsi carico di due cose importantissime.

In primis, una corretta campagna di informazione ai cittadini ed ai medici di famiglia di tutte le procedure che si intendono intraprendere per evitare cortocircuiti spiacevoli

Secondariamente, la chiarezza nella strategia della organizzazione di tutti i passaggi operativi affinchè la vaccinazione si svolga con le dovute modalità.

Da questo punto di vista riteniamo che la modalità di erogazione del vaccino nello studio del medico di medicina generale singolo sia piuttosto complicata in ragione degli spazi , del rispetto delle normative legislative e delle modalità e della tempistica con cui va eseguita la vaccinazione.

Abbiamo richiesto che l’Azienda Sanitaria di Piacenza mettesse i medici di famiglia nelle condizioni di poter vaccinare in totale sicurezza fornendoci non solo i vaccini le siringhe e gli aghi ,ma anche spazi idonei e personale infermieristico come viene utilizzato negli hub aziendali.

Riteniamo fondamentale una programmazione puntuale della strategia vaccinale ponendo l’attenzione non solamente a questi giorni, ma prevedendo un futuro prossimo quando migliaia di persone potranno accedere alla vaccinazione Astra Zeneca