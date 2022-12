Anche Coli resta senza il medico di famiglia. Ausl: “Contatti per trovarne uno”

Prima, pur con sacrifici e aperture ridotte, erano in due. Ora nessuno. La carestia dei camici bianchi arriva anche a Coli. “Qui venivano due medici due volte la settimana. Ora che sono andati in pensione non viene più nessuno”, spiegano alcuni cittadini, come riferito oggi in un articolo di Libertà.

Altri aggiungono: “Questa vicenda incide negativamente sull’assistenza sanitaria degli abitanti della nostra fetta di montagna. Il vantaggio che si ottiene da una montagna abitata va ben oltre la spesa per mantenere i servizi, che, se ci fossero, potrebbero attrarre anche nuovi residenti”.

“L’Azienda sanitaria, in raccordo con il Comune, ha avviato contatti con altri professionisti dell’ambito per valutare l’opportunità che possano aprire un secondo o terzo ambulatorio a Coli”, spiega l’Ausl.

Sul caso hanno presentato una interrogazione in Regione anche il capogruppo in consiglio regionale e commissario Lega Emilia, Matteo Rancan, e la consigliera regionale della Lega Valentina Stragliati: “Una situazione preoccupante”.