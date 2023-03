Casa della salute di Podenzano: si passa alla Medicina di gruppo

A Podenzano cambiano le modalità di presenza dei medici di famiglia nella Casa della Salute e della Comunità. Si passerà infatti dalle attuali tre ore giornaliere, assicurate da altrettanti professionisti, dal lunedì al venerdì, all’istituzione di una vera e propria Medicina di gruppo, con sette ore di apertura quotidiana.

L’Azienda Usl di Piacenza è al lavoro per attuare al più presto questo scenario, che vedrà coinvolti i medici di famiglia che attualmente hanno il loro ambulatorio a Podenzano. Si stanno organizzando gli spazi idonei all’interno della Casa della salute e della comunità, in accordo con l’amministrazione comunale. Nell’attesa della partenza della Medicina di gruppo, Podenzano diventerà nelle prossime settimane la sede di una sperimentazione che coinvolge l’intero ambito provinciale.

Questa Casa della salute e della comunità è stata infatti identificata per ospitare il primo modello provinciale di Cau, ovvero di un centro per l’assistenza alle urgenze non differibili. Da lunedì al venerdì, per sei ore al giorno, nella struttura di Podenzano saranno presenti medici e infermieri in grado di prendere in carico bisogni di salute acuti che non potrebbero aspettare, pur senza essere emergenze. Solo per fare qualche esempio, all’equipe Cau potranno rivolgersi cittadini (di tutto l’ambito provinciale) con ferite e tagli, cistiti acute, asma, febbre o dolori addominali, traumi o distorsioni che non riescono a contattare il proprio medico di famiglia.