In servizio da oggi 4 nuovi agenti. Il sindaco: “Felice di avervi in squadra”

Hanno preso servizio oggi, lunedì 1 marzo, quattro nuovi agenti di polizia locale, nell’ambito del piano di implementazione del Corpo di Piacenza a seguito del concorso unico regionale.

A incontrarli nella cornice della sala consiliare, stamani, il sindaco Patrizia Barbieri e l’assessore alla sicurezza Luca Zandonella, alla presenza del comandante Giorgio Benvenuti e di altri colleghi. “Sono contenta di avervi in squadra”, ha sottolineato il sindaco, rivolgendosi ai nuovi agenti: “La vostra presenza sul territorio è fondamentale sia per l’amministrazione, sia per i cittadini, che in voi vedono un punto di riferimento divenuto ancor più prezioso in questi mesi così difficili, in cui è sempre più importante potersi rivolgere fiducia alle forze dell’ordine anche per un supporto informativo”.

Parole cui hanno fatto eco quelle dell’assessore Zandonella, richiamando l’inaugurazione, pochi giorni fa, del presidio di polizia locale in piazzetta Pescheria e “l’impegno per il rinforzo dell’organico, che vedrà i neo assunti proseguire sul campo la propria formazione, con un periodo di affiancamento al personale più esperto, sempre in un’ottica di prossimità e dialogo con la collettività”.

“La pandemia – ha rimarcato il sindaco Barbieri – ha messo in luce nuove esigenze e un più marcato ruolo di dialogo e ascolto delle forze dell’ordine, in uno sforzo corale coordinato dalla prefettura che vede, nel vostro lavoro, una componente strategica per rispondere in modo tempestivo ed efficace alle sollecitazioni della comunità, portando avanti una costante opera di prevenzione e controllo del territorio nel segno della collaborazione con tutti i cittadini”.